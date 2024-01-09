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Pınar Eliçe'nin kızı 21 yaşına girdi

İki çocuk annesi ünlü assolist Pınar Eliçe'nin, hukuk fakültesinde okuyan kızı Helin Çapan 21 yaşına girdi.

Pınar Eliçe'nin kızı 21 yaşına girdi

Kızı Helin'in doğum gününü doğduğu gün hastane odasında ilk kucağına aldığı fotoğraf karesiyle kutlayan Pınar Eliçe, "Sen bu hayatta bana verilmiş en güzel hediyesin. İyi ki benim kızımsın seni çok seviyorum sağlıklı mutlu bereketli yaş almaların olsun iyi ki doğdun mucizem" notuyla kutladı.

Pınar Eliçe'nin kızı 21 yaşına girdi

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