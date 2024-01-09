Pınar Eliçe'nin kızı 21 yaşına girdi

Kızı Helin'in doğum gününü doğduğu gün hastane odasında ilk kucağına aldığı fotoğraf karesiyle kutlayan Pınar Eliçe, "Sen bu hayatta bana verilmiş en güzel hediyesin. İyi ki benim kızımsın seni çok seviyorum sağlıklı mutlu bereketli yaş almaların olsun iyi ki doğdun mucizem" notuyla kutladı.

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