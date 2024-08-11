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Pınar Eliçe kostümüne 100 bin TL harcadı

Ünlü sanatçı Pınar Eliçe kostümüne 100 bin TL harcadı. İşte detaylar...

Pınar Eliçe kostümüne 100 bin TL harcadı

Yeni teklisi, "Çıtı Pıtı" ile müzik listelerinde yükselmeye devam eden sahnelerin aranılan assolisti Pınar Eliçe, haftasonu Antalya Kül sahnede sevenleriyle buluştu.

Pınar Eliçe kostümüne 100 bin TL harcadı
Mekanı hınca hınç dolduran sevenlerine, 3 saat boyunca unutulmaz bir konser verdi.

Pınar Eliçe kostümüne 100 bin TL harcadı
Gögüs ve bacak dekolteli swarovski taş kaplı bir elbise tercih eden Pınar Eliçe,

Pınar Eliçe kostümüne 100 bin TL harcadı
üzerindeki taşların kilosuyla şaşırttı.

Pınar Eliçe kostümüne 100 bin TL harcadı
Yaklaşık 20 kilo taş işlemeli kostümüyle hem kulaklara hem de gözlere hitap eden sanatçı,

Pınar Eliçe kostümüne 100 bin TL harcadı
her zamanki gibi masraftan kaçınmayarak iddialı kostümüne 100 bin lira harcadı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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