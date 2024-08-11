Pınar Eliçe kostümüne 100 bin TL harcadı

Yeni teklisi, "Çıtı Pıtı" ile müzik listelerinde yükselmeye devam eden sahnelerin aranılan assolisti Pınar Eliçe, haftasonu Antalya Kül sahnede sevenleriyle buluştu.



Mekanı hınca hınç dolduran sevenlerine, 3 saat boyunca unutulmaz bir konser verdi.



Gögüs ve bacak dekolteli swarovski taş kaplı bir elbise tercih eden Pınar Eliçe,



üzerindeki taşların kilosuyla şaşırttı.



Yaklaşık 20 kilo taş işlemeli kostümüyle hem kulaklara hem de gözlere hitap eden sanatçı,



her zamanki gibi masraftan kaçınmayarak iddialı kostümüne 100 bin lira harcadı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.