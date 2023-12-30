 Pınar Eliçe kızıl saç renginin kime yakıştığını açıkladı

Pınar Eliçe, kızıl saçın iddialı olduğunu sadece beyaz tenlilere yakıştığını söyledi.

Sanatçı, "İrlanda kızılı iddialı bir renktir herkese bu renk yakışmaz. Yeni nesile de ilham olduysak ne mutlu.

Hande Erçel'e bu saç rengi hiç yakışmamış.

İrlanda kızılı sadece Nicole Kidman, Güngör Bayrak ve bana yakışıyor" diye konuştu.

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