Pınar Eliçe: Fanatik hayranlarım beni korkuya sürüklüyor

Aylardır fanatik hayranlarının tacize uğradığını söyleyen Pınar Eliçe, "Her gün en az bir kadın cinayeti haberi alıyoruz. Yasaların acilen değişmesi gerek. Sokaklar kadınlar için artık güvenli değil. Evden çıkarken, eve girerken veya arabama binerken en az 10 kere etrafıma bakıyorum. Bir kadın olarak korkuyorum. Evimin önüne aylardır tanımadığım kişi veya kişilerce çiçek ve portrem bırakılıyor. Bu hayranlık beni korkutmaya başladı. Yalnız bir kadın olarak artık tedirgin bir şekilde evime girip çıkıyorum. Bu hediyeler gelmeye devam ederse savcılğa başvuracağım. Biz kadınlar aşktan vazgeçtik erkekler bize zarar vermesin yeter" dedi.

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