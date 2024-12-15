 Pınar Eliçe'den 'Kadınlar Matinesi'

Eskiden gazinolarda ve eğlence yerlerinde sık sık yaşanan "Kadınlar Matinesi" geleneği, Ataşehir'de "Bi Cunda Masalı" ile geri döndü.



Kadınlar matinesinde sahne alan assolist Pınar Eliçe, birbirinden güzel şarkıları ve

eşsiz dansı ile nostaljik kadınlar matinesinin ilk solisti oldu.



Salonu dolduran yüzlerce kadın hep birlikte müziğe tempo tutarak kimi zaman göbek attılar



kimi zaman ise halay çektiler.



Eliçe, "Kadınlar matinesi benimle beraber geri döndü, kadın kadına eğlenmenin keyfi bir başka.

Bundan böyle her hafta kadınlar matinesinde kadınlarla şarkılar söyleyip eğleneceğiz" dedi.

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