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Pınar Eliçe'den 'Kadınlar Matinesi'

Pınar Eliçe: "Kadınlar matinesi benimle beraber geri döndü." İşte detaylar...

Pınar Eliçe'den 'Kadınlar Matinesi'

Eskiden gazinolarda ve eğlence yerlerinde sık sık yaşanan "Kadınlar Matinesi" geleneği, Ataşehir'de "Bi Cunda Masalı" ile geri döndü.

Pınar Eliçe'den 'Kadınlar Matinesi'
Kadınlar matinesinde sahne alan assolist Pınar Eliçe, birbirinden güzel şarkıları ve

 Pınar Eliçe'den 'Kadınlar Matinesi'

eşsiz dansı ile nostaljik kadınlar matinesinin ilk solisti oldu.

Pınar Eliçe'den 'Kadınlar Matinesi'
Salonu dolduran yüzlerce kadın hep birlikte müziğe tempo tutarak kimi zaman göbek attılar

Pınar Eliçe'den 'Kadınlar Matinesi'
kimi zaman ise halay çektiler.

Pınar Eliçe'den 'Kadınlar Matinesi'
Eliçe, "Kadınlar matinesi benimle beraber geri döndü, kadın kadına eğlenmenin keyfi bir başka.

 Pınar Eliçe'den 'Kadınlar Matinesi'

Bundan böyle her hafta kadınlar matinesinde kadınlarla şarkılar söyleyip eğleneceğiz" dedi.

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