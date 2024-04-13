 Pınar Eliçe'den anlamlı hareket

Sosyal medyada "Meleklerin Abisi" olarak tanınan Yasin Kirazlı, 2015 yılında başlattığı gönüllü hareketiyle yetim ve öksüz çocukların hayalini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda assolist Pınar Eliçe ile birlikte yol alan Kirazlı, Türkiye'nin çeşitli illerinden kimsesiz çocukları İstanbul'a getirdi.

10 çocuğun en büyük hayali ise, Beşiktaş maçını canlı izlemek oldu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Stadı'nda çocuklar için loca tahsis ettirdi. Yasin Kirazlı, İş insanı İlker Görgülü, Pınar Eliçe ve oğlu Deniz Çapan çocuklarla birlikte Beşiktaş, Samsunspor maçını izlediler.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.