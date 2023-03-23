SnobMagazin.com

Pınar Deniz Yeni Sezona NetWork ile Hazır 

Pınar Deniz, NetWork İlkbahar/ Yaz 2023 sezonunda moda severlerle bir araya geliyor. NetWork, Pınar Deniz’in iddialı, modern ve stil sahibi duruşundan ilham alarak bu sezon değişen ve yenilenen stil kodlarını moda tutkunlarına sunuyor. 

Pınar Deniz Yeni Sezona NetWork ile Hazır 

NetWork’ün İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonu, Pınar Deniz ile birlikte yeni hikayelere doğru yola çıkıyor. Yeni sezon koleksiyonunda yenilenen stil kodlarını sunan NetWork, ilham veren zamansız tasarımlarını Pınar Deniz ile ‘yeniden yorumluyor. Pınar Deniz’in pozitif enerjisini ve ilkbaharın yenileyici gücünü bir araya getiren İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonu, iddialı ve feminen şıklığın altını çiziyor.

Pınar Deniz Yeni Sezona NetWork ile Hazır 
 
Dijital kampanya filminde başarılı oyuncu Pınar Deniz ilkbahar renklerinin dinamizmini iddialı tavrıyla buluşturuyor. NetWork İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonunda yer alan zengin renk tonları NetWork kadınını şehrin her anında renkli, glam ve cesur bir yolculuğa çıkarıyor. Dijital kanallarda yayınlanacak olan reklam filmi TBWA İstanbul imzası taşıyor. Prodüksiyonunu 212 Studio’nun üstlendiği filme glam dokunuşu ünlü stylist Rocco Coloazza yaparken, fotoğraf kareleri ise dünyaca ünlü moda fotoğrafçısı Dan Beleiu imzasını taşıyor.

Pınar Deniz Yeni Sezona NetWork ile Hazır 
 
NetWork kadınının dinamik ve sofistike ruhunun ilham verdiği koleksiyon ofis stilinin rahat şıklığını yansıtan siluetlerle birleştirerek modaya yeni bir soluk kazandırıyor. Modern şehir hayatının her anına  eşlik eden koleksiyon, sezonun renkli ve iddialı dünyasına açılan anahtarı elinde tutuyor. NetWork ile bütünleşerek marka kimliğinin vazgeçilmez parçası haline gelen hibrit stile, zengin aksesuar, ayakkabı ve çanta koleksiyonu eşlik ediyor.  

Pınar Deniz Yeni Sezona NetWork ile Hazır 
 

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?