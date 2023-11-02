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Pınar Deniz ve Mert Ramazan Demir'den büyük başarı

Pınar Deniz ve Mert Ramazan Demir'den büyük başarı... İşte detaylar...

Pınar Deniz ve Mert Ramazan Demir'den büyük başarı

Premios Produ "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi Mert Ramazan Demir oldu. Premios Produ "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi Pınar Deniz oldu.

Pınar Deniz ve Mert Ramazan Demir'den büyük başarı
Deniz 'Yargı'da Ceylin karakterine hayat verirken, Demir ise 'Yalı Çapkını'nda Ferit'i canlandırıyor.

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