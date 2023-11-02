Pınar Deniz ve Mert Ramazan Demir'den büyük başarı

Premios Produ "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi Mert Ramazan Demir oldu. Premios Produ "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi Pınar Deniz oldu.



Deniz 'Yargı'da Ceylin karakterine hayat verirken, Demir ise 'Yalı Çapkını'nda Ferit'i canlandırıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.