 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi.

Bu özel günde Pınar Deniz Vivienne Westwood tasarımı gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım Tom Ford imzalı bir takım giydi.

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım,



nikah sonrası yakın dostlarıyla bu özel günü akşam yemeği ile kutladılar.

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