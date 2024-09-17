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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi!

Ünlü çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi! İşte detaylar...

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Roma'da düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünya evine girdi.

 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi!

Bu özel günde Pınar Deniz Vivienne Westwood tasarımı gelinlik giyerken, Kaan Yıldırım Tom Ford imzalı bir takım giydi.

 

 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi!

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım,

 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evlendi!


nikah sonrası yakın dostlarıyla bu özel günü akşam yemeği ile kutladılar.

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