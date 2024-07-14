Pınar Deniz'in sevdası çabuk bitti!

Pınar Deniz, 'Yargı' dizisinden sorna sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıktı.



Oyuncu, imaj değiştirerek saçını rasta yaptı.



Deniz'in bu sevdası kısa sürdü.



Oyuncu, başlamadan biten sevdalar diye rastalı ve yeni halini paylaştı.

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