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Pınar Deniz'in sevdası çabuk bitti!

Ünlü oyuncu Pınar Deniz'in sevdası çabuk bitti! İşte detaylar...

Pınar Deniz'in sevdası çabuk bitti!

Pınar Deniz, 'Yargı' dizisinden sorna sevgilisi Kaan Yıldırım ile tatile çıktı.

Pınar Deniz'in sevdası çabuk bitti!
Oyuncu, imaj değiştirerek saçını rasta yaptı.

Pınar Deniz'in sevdası çabuk bitti!
Deniz'in bu sevdası kısa sürdü.

Pınar Deniz'in sevdası çabuk bitti!
Oyuncu, başlamadan biten sevdalar diye rastalı ve yeni halini paylaştı.

 

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