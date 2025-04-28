 Pınar Deniz'in duygusal anları!

Pınar Deniz, hamilelik sürecini paylaştı.

Oyuncunun, oğlu Fikret Hakan'ı kucağına aldığı anlarda ağladığı görüldü.



O anlarda da Kaan Yıldırım'ın da ağladığı görüldü.

Deniz o anları, "Bir umuttur yaşatan insanı" diye yazdı.

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