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Pınar Deniz'in duygusal anları!

Pınar Deniz'in duygusal anları! İşte detaylar...

Pınar Deniz'in duygusal anları!

Pınar Deniz, hamilelik sürecini paylaştı.

 Pınar Deniz'in duygusal anları!

Oyuncunun, oğlu Fikret Hakan'ı kucağına aldığı anlarda ağladığı görüldü.

Pınar Deniz'in duygusal anları!
O anlarda da Kaan Yıldırım'ın da ağladığı görüldü.

 Pınar Deniz'in duygusal anları!

Deniz o anları, "Bir umuttur yaşatan insanı" diye yazdı.

Pınar Deniz'in duygusal anları!Pınar Deniz'in duygusal anları!Pınar Deniz'in duygusal anları!Pınar Deniz'in duygusal anları!Pınar Deniz'in duygusal anları!Pınar Deniz'in duygusal anları!Pınar Deniz'in duygusal anları!Pınar Deniz'in duygusal anları!Pınar Deniz'in duygusal anları!

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