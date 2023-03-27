Pınar Deniz'i Hiç Böyle Görmediniz

The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+ orijinal yerli içeriklerine bir yenisini daha ekliyor.

‘Aktris’ ismiyle yakında platformda yayına girecek dizinin başrolünde yer alan Pınar Deniz izleyicileri şaşırtacak.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı gerilim-suç-mizah türündeki ‘Aktris’in başrollerinde Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu, oyuncu kadrosunda ise Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler rol alıyor.

Geçtiğimiz aylarda çekimleri tamamlanan dizinin sahnelerinden yeni kareler paylaşıldı. Bugüne kadar oynadığı karakterlerden çok farklı bir rolle izleyici karşısına geçecek olan başarılı oyuncu Pınar Deniz’in diziden paylaşılan imajı şimdiden hikayeye karşı merakı arttırıyor.

Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine tanıklık edeceğimiz; suç, gerilim ve mizah öğelerini bir arada barındıran orijinal dizi ‘Aktris’ yakında sadece Disney+’ta yerini alacak.

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