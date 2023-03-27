SnobMagazin.com

Pınar Deniz'i Hiç Böyle Görmediniz

Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerinde yer aldığı merakla beklenen dizi, ‘Aktris’ ismiyle yakında izleyicilerle buluşacak. Bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden çok farklı bir rolle izleyici karşısına geçecek Deniz’in diziden dikkat çeken yeni karesi paylaşıldı.

Pınar Deniz&#039;i Hiç Böyle Görmediniz

The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney+ orijinal yerli içeriklerine bir yenisini daha ekliyor.

Pınar Deniz&#039;i Hiç Böyle Görmediniz

‘Aktris’ ismiyle yakında platformda yayına girecek dizinin başrolünde yer alan Pınar Deniz izleyicileri şaşırtacak.

Pınar Deniz&#039;i Hiç Böyle Görmediniz

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı gerilim-suç-mizah türündeki ‘Aktris’in başrollerinde Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu, oyuncu kadrosunda ise Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler rol alıyor.

Pınar Deniz&#039;i Hiç Böyle Görmediniz

Geçtiğimiz aylarda çekimleri tamamlanan dizinin sahnelerinden yeni kareler paylaşıldı. Bugüne kadar oynadığı karakterlerden çok farklı bir rolle izleyici karşısına geçecek olan başarılı oyuncu Pınar Deniz’in diziden paylaşılan imajı şimdiden hikayeye karşı merakı arttırıyor.

Pınar Deniz&#039;i Hiç Böyle Görmediniz

Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine tanıklık edeceğimiz; suç, gerilim ve mizah öğelerini bir arada barındıran orijinal dizi ‘Aktris’ yakında sadece Disney+’ta yerini alacak.

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?