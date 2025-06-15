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Pınar Deniz eşi Kaan Yıldırım'ın Babalar Günü'nü kutlarken oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi!

Pınar Deniz eşi Kaan Yıldırım'ın Babalar Günü'nü kutlarken oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi! İşte detaylar...

Pınar Deniz eşi Kaan Yıldırım'ın Babalar Günü'nü kutlarken oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi!

Pınar Deniz, eşi Kaan Yıldırım'ın Babalar Günü'nü Instagram'dan kutladı.

Pınar Deniz eşi Kaan Yıldırım'ın Babalar Günü'nü kutlarken oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi!
Oyuncu, 31 Mart'ta dünyaya gelen oğlu Fikret Hakan'ın yüzünü de ilk kez gösterdi.

 Pınar Deniz eşi Kaan Yıldırım'ın Babalar Günü'nü kutlarken oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi!

Deniz'in kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Pınar Deniz eşi Kaan Yıldırım'ın Babalar Günü'nü kutlarken oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi!Pınar Deniz eşi Kaan Yıldırım'ın Babalar Günü'nü kutlarken oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi!Pınar Deniz eşi Kaan Yıldırım'ın Babalar Günü'nü kutlarken oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi!Pınar Deniz eşi Kaan Yıldırım'ın Babalar Günü'nü kutlarken oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi!Pınar Deniz eşi Kaan Yıldırım'ın Babalar Günü'nü kutlarken oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi!Pınar Deniz eşi Kaan Yıldırım'ın Babalar Günü'nü kutlarken oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi!Pınar Deniz eşi Kaan Yıldırım'ın Babalar Günü'nü kutlarken oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi!

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