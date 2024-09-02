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Pınar Çubukçu'dan yeni tekli

Türkiye müzik dünyasının güçlü sesi Pınar Çubukçu, kendi bestesi ve etkileyici yorumu ile yeni teklisi "Kalbim Vazgeçer Mi" ile yeniden sahnede! İştedetaylar...

Pınar Çubukçu'dan yeni tekli

Türkiye müzik dünyasının güçlü sesi Pınar Çubukçu, kendi bestesi ve etkileyici yorumu ile yeni teklisi "Kalbim Vazgeçer Mi" ile yeniden sahnede! Uzun yıllardır şan eğitmenliği yapan ve Ajda Pekkan, Gökhan Tepe, Deniz Seki, Gülben Ergen, Ziynet Sali gibi birçok ünlü sanatçıya vokalist olarak eşlik eden Pınar Çubukçu, şimdi kendi bestesini müzikseverlerin beğenisine sunuyor.

Pınar Çubukçu'dan yeni tekli

Sözleri Hande Özkaş’a, bestesi Pınar Çubukçu’ya ait olan "Kalbim Vazgeçer Mi", Alper Atakan’ın düzenlemesi ile müzik piyasasına iddialı bir giriş yaptı. Şarkının mix ve mastering işlemleri, Digilog by TC Tarık Ceran tarafından gerçekleştirildi. Emrah Özbilen yönetmenliğinde Şile Marin Beach’te tamamlanan klip, şarkının duygusal yoğunluğunu görsel bir şölenle buluşturuyor. Klip çekimleri sırasında fotoğraflar, Özkan İnce ve Tunç Aras tarafından çekildi. Klipteki yaratıcı yönetmenlik ve stil danışmanlığı ise Aydan Aydın’a emanet edildi. Pınar Çubukçu’nun yeni teklisi "Kalbim Vazgeçer Mi?" şimdi tüm dijital platformlarda yayında!

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