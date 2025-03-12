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Pınar Altuğ yazı erken getirdi

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ yazı erken getirdi. İşte detaylar...

Pınar Altuğ yazı erken getirdi

Snob Magazin'in haberine göre; Pınar Altuğ, Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

 Pınar Altuğ yazı erken getirdi

Kar yağışından sonra İstanbul'da son günlerde havanın sıcak olmasıyla oyuncunun yaptığı kombinle yazı erken getirdiği görüldü.

 Pınar Altuğ yazı erken getirdi

Mini etek tercih eden Altuğ, AVM turu yaptı.

 

Pınar Altuğ yazı erken getirdi
Doktor randevusu olduğunu belirten oyuncu, "Arkadaşlar daha sonra konuşalım. Randevu saati geldi.

 Pınar Altuğ yazı erken getirdi


Gitmem gerekiyor. Özür dilerim" dedi.

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