 Pınar Altuğ yazı erken getirdi

Snob Magazin'in haberine göre; Pınar Altuğ, Nişantaşı Citys'te görüntülendi.

Kar yağışından sonra İstanbul'da son günlerde havanın sıcak olmasıyla oyuncunun yaptığı kombinle yazı erken getirdiği görüldü.

Mini etek tercih eden Altuğ, AVM turu yaptı.



Doktor randevusu olduğunu belirten oyuncu, "Arkadaşlar daha sonra konuşalım. Randevu saati geldi.



Gitmem gerekiyor. Özür dilerim" dedi.

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