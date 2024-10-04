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Pınar Altuğ'dan itiraf! İflah olmaz...

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'dan itiraf. İşte detaylar...

Pınar Altuğ'dan itiraf! İflah olmaz...

Pınar Altuğ, güzellik fuarında yüzü olduğu Aksan Kozmetik'in standında yer aldı.

 Pınar Altuğ'dan itiraf! İflah olmaz...

Oyuncu, markanın DeepFresh Yüzey Temizlik Havlusu'nu tanıttı. Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu ile kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Altuğ, titiz bir insan olduğunu belirterek; “İflah olmaz başak burcuyum.

 Pınar Altuğ'dan itiraf! İflah olmaz...


Gün geçtikte fena oluyorum. Ev dağıldı ve kirlendi diye kızmam ama temizlerim. Bana göre hayat yaşamaya değer. Çevremizdeki her şey bizim hayatımızı güzelleştirsin diye var" diye konuştu.

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