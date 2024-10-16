Pierre Cardin’den özel davet

Geçtiğimiz gün İstanbul'un gözde mekanlarından GOU Society'de gerçekleşen davette, moda dünyasının öncü markası Pierre Cardin yeni parfümü MINUIT'i tanıttı. "Gece Yarısı" anlamına gelen ve gece hayatının dinamizmini kucaklayan MINUIT, lansman sırasında misafirlerin ilgi odağıydı. Parfüm, modern kadının zarafeti ve özgürlüğünü yansıtan etkileyici kokusuyla adeta günün yıldızı oldu.

Etkinliğe ev sahipliği yapan güzellik editörü Buse Turan, şehrin stil sahibi isimlerini bir araya getirdi. Moda ve güzellik dünyasından tanıdık simaların buluştuğu lansmanda, ünlü isimler şıklıklarıyla dikkat çekti. Aslı Samat, Zeynep Özyağcılar, Ece Su Uçkan, Züleyha Ortak, Suna Aydın, Gülşen Şener, Billur Pınar Yılmaz etkinlikte yer alan isimler arasındaydı.

Parfümün üst notalarındaki siyah frenk üzümü, mandalina ve armut gibi meyvemsi dokular, gecenin dinamizmini simgelerken, portakal çiçeği ve yasemin kokuları adeta bir çiçek bahçesinde dolaşma hissi verdi. Ambergris, tonka fasulyesi ve vanilya gibi zengin alt notalar ise misafirlere derin ve unutulmaz bir koku bıraktı. Etkinlik boyunca içilebilir bir formülle parfümün kokusundan esinlenilerek hazırlanan esansıyla ikram edilen kokteyller büyük ilgi gördü.

Pierre Cardin’in gençliği, enerjiyi ve geceyi kutlayan yeni kokusu MINUIT, şıklığı ve iddialı duruşuyla bu sezonun favorisi olmaya aday. Kadının zarafetini ve ışığını yansıtan bu eşsiz parfüm, gecenin en parlak yıldızı olma hissini yaşatıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.