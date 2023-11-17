‘Piaf! The Show’ Türkiye’de ilk kez Zorlu PSM’de

Dünyaca ünlü yıldız Nathalie Lermitte’in başrolünde yer aldığı, Edith Piaf’ı yakından tanıyanlar tarafından ‘Edith Piaf’ın kariyeri üzerine üretilen en güzel övgü’ olarak nitelendirilen ‘Piaf! The Show’ Edith Piaf’ın ölümünün üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen dünya genelinde 50’den fazla ülkede 600’den fazla kapalı gişe performans sergiledi. ‘Piaf! The Show’ Carnegie Hall, Olympia gibi dünyanın en görkemli sahnelerinin ardından Türkiye’de ilk kez Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak.

45 dakikalik iki bölümden oluşan ‘Piaf! The Show’, Edith Piaf’ın unutulmaz şarkılarıyla, orijinal sahne düzeniyle ve daha önce kimsenin görmediği Edith Piaf görüntülerinin projeksiyonlarıyla seyircileri adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Dünyaca ünlü yıldız, Natalie Lermitte’in sahnede ‘Kaldırım Serçesi’ne dönüştüğü, ‘Non Je ne Regrette Rien’, ‘La Vie en Rose’, ‘Padam Padam’ gibi efsaneleşmiş eserlerini seslendirdiği ‘Piaf! The Show’, 6 Aralık’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircilere unutulmayacak bir deneyim yaşatacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.