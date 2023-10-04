Phyto’nun yeni volume serisi saçlara hacim ve canlılığı taşıyor

Bitkilerden gelen gücü saçlarınızla buluşturan PHYTO, doğanın gücünden ilham alarak özel olarak formüle edilmiş VOLUME serisini geliştirdi. Volume serisi; İnce Telli Saçlar İçin Hacim Sağlayan Günlük Bakım Şampuanı, İnce Telli Saçlar İçin Hacim Sağlayan Saç Bakım Kremi, İnce Telli Saçlar İçin Hacim Veren Şekillendirici Saç Spreyi’nden oluşuyor.

Seri, saçlara anında hacim ve parlaklık verirken saç tellerini güçlendiriyor ve daha canlı bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Volume serisi, doğal içerikli formülünde bulunan beyaz ebegümeci ve nilüfer özü gibi bitkisel özler ile saçları beslerken aynı zamanda saçın doğal yapısına zarar vermeden hacim sağlıyor. Silikon, sülfat içermeyen vegan yapısıyla saçları ağırlaştırmadan kökten uca besliyor.

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