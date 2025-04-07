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Petek Dinçöz: Yanarak ölmekten korkarım

Müzik dünyasının sevilen ismi Petek Dinçöz, Kıbrıs’ın en prestijli mekanlarından Chamada Prestige Hotel’de sahne aldı. 

Petek Dinçöz: Yanarak ölmekten korkarım

 

Son dönemde sanat dünyasında yaşanan acı kayıplara değinen Dinçöz, sahneden yaptığı duygusal konuşmada “Sanat camiasında çok acı kayıplarımız oldu. Benim de yakın zamanda acı kayıplarım oldu. Hayat gerçekten çok kısa. Anı yaşamak, güzel yaşamak, hiçbir ego ve hırsa kapılma dan, gereksiz dedikodulara girmeden yaşamak lazım” ifadelerini kullandı.

Petek Dinçöz: Yanarak ölmekten korkarım

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Petek Dinçöz, sahnede eğlenceli anlara imza atarken, aynı zamanda hayatını kaybeden sanatçı dostlarını da şarkılarıyla andı. 

Petek Dinçöz: Yanarak ölmekten korkarım

Sahnedeki samimiyetinden ödün vermeyen Dinçöz’e, “Sahnede ölmekten korkar mısınız?” sorusu yöneltildi. Sanatçı ise içtenlikle, “Yanarak ölmekten korkarım” şeklinde yanıt verdi.

Petek Dinçöz: Yanarak ölmekten korkarım

Geceye bir sürprizle gelen Petek Dinçöz, oğlu ile birlikte basının karşısına çıktı. “Ne olmak istiyorsun?” sorusuna Dinçöz’ün oğlu, “Bilim adamı” yanıtını vererek herkesi gülümsetti.

Petek Dinçöz: Yanarak ölmekten korkarım

Yeni imajıyla da dikkatleri üzerine çeken Dinçöz, saçlarını siyaha boyatarak sahnede adeta tazelendi. “Daha bir enerjik oldum,” diyen sanatçı, hem sahne enerjisiyle hem de şıklığıyla göz doldurdu. Oğlu ise annesini sarışın haliyle sevdiğini söylese de, “Siyah saçları da çok güzel olmuş,” diyerek annesine bir kez daha hayran kaldığını dile getirdi.

Petek Dinçöz: Yanarak ölmekten korkarım

Geceye damga vuran bir diğer detay ise Petek Dinçöz’ün kıyafetiydi. Ünlü modacı Selma Oruç tarafından özel olarak hazırlanan sahne kostümü, adeta bir “Su Perisi” görünümündeydi. Zarafeti, akışkan formu ve ışıltılı detaylarıyla izleyicilerden tam not alan bu özel tasarım, sanatçının sahne üzerindeki ihtişamını bir üst seviyeye taşıdı.

Petek Dinçöz, güçlü sahne enerjisi, duygusal mesajları, oğlu ile verdiği keyifli röportaj ve yeni tarzıyla Kıbrıs gecesine unutulmaz bir imza attı.

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