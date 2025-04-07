Petek Dinçöz: Yanarak ölmekten korkarım

Son dönemde sanat dünyasında yaşanan acı kayıplara değinen Dinçöz, sahneden yaptığı duygusal konuşmada “Sanat camiasında çok acı kayıplarımız oldu. Benim de yakın zamanda acı kayıplarım oldu. Hayat gerçekten çok kısa. Anı yaşamak, güzel yaşamak, hiçbir ego ve hırsa kapılma dan, gereksiz dedikodulara girmeden yaşamak lazım” ifadelerini kullandı.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Petek Dinçöz, sahnede eğlenceli anlara imza atarken, aynı zamanda hayatını kaybeden sanatçı dostlarını da şarkılarıyla andı.

Sahnedeki samimiyetinden ödün vermeyen Dinçöz’e, “Sahnede ölmekten korkar mısınız?” sorusu yöneltildi. Sanatçı ise içtenlikle, “Yanarak ölmekten korkarım” şeklinde yanıt verdi.

Geceye bir sürprizle gelen Petek Dinçöz, oğlu ile birlikte basının karşısına çıktı. “Ne olmak istiyorsun?” sorusuna Dinçöz’ün oğlu, “Bilim adamı” yanıtını vererek herkesi gülümsetti.

Yeni imajıyla da dikkatleri üzerine çeken Dinçöz, saçlarını siyaha boyatarak sahnede adeta tazelendi. “Daha bir enerjik oldum,” diyen sanatçı, hem sahne enerjisiyle hem de şıklığıyla göz doldurdu. Oğlu ise annesini sarışın haliyle sevdiğini söylese de, “Siyah saçları da çok güzel olmuş,” diyerek annesine bir kez daha hayran kaldığını dile getirdi.

Geceye damga vuran bir diğer detay ise Petek Dinçöz’ün kıyafetiydi. Ünlü modacı Selma Oruç tarafından özel olarak hazırlanan sahne kostümü, adeta bir “Su Perisi” görünümündeydi. Zarafeti, akışkan formu ve ışıltılı detaylarıyla izleyicilerden tam not alan bu özel tasarım, sanatçının sahne üzerindeki ihtişamını bir üst seviyeye taşıdı.

Petek Dinçöz, güçlü sahne enerjisi, duygusal mesajları, oğlu ile verdiği keyifli röportaj ve yeni tarzıyla Kıbrıs gecesine unutulmaz bir imza attı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.