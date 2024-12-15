Güzel şarkıcı Petek Dinçöz, önceki akşam Kıbrıs’ta Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı. Siyah sahne kıyafeti ve kafasına taktığı aksesuarla şık bir görüntü çizen Dinçöz, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Petek Dinçöz'ün söylemleri dikkat çekti. Şarkıcı, "Her sahneme özenle hazırlanıyorum. Bugün karşınıza siyah kuğu olarak çıkıyorum. Sahnede kıyafeti taşımak çok önemli, ben de kıyafetleri iyi taşıdığımı düşünüyorum. Güzel bir gece bizi bekliyor" dedi.

Son olarak Sezen Aksu'nun Umut adlı şarkısına yeniden hayat veren Petek Dinçöz, bu şarkı hakkında da konuştu. Dinçöz, "Yeni şarkımız çok kısa sürede 1,5 milyon dinleyiciyi geçti. Bu çok gurur verici bir şey. Şarkı çok beğenildi.



Ayrıca sevgili Sezen Aksu benim için çok değerli biri. Kendisiyle çalışma fırsatım oldu. Sevgili Sezen Aksu ve Ajda Pekkan, bu iki isim benim idollerim. Ben de yaş almadan müzikle iz bırakmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 10 yıldır sahnelerden uzak olan Petek Dinçöz'e, muhabirlerin "Uzun yıllardır sahne almıyorsunuz.



2024 yılı sizin çıkış yılınız olabilir mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "10 yıl aradan sonra emekleme dönemi bitti. Şimdi koşmaya başlıyorum. Sağlık her şeyden önemli."

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda, "Eğer 10 yıl ara vermeseydim sektörde birçok kişi olmazdı.



Olsalardı da yine ben onları silmiş olabilirdim. Benim olmamam birçok kişinin ekmeğine yağ sürdü" açıklamasını hatırlatan muhabirlere ise şu yanıtı verdi: "Evet, ara vermeseydim birçok kişiyi yutardım. Onlar benim dişimin kovuğuna sığmazdı.



Tabii ki ara verdikten sonra ayaklar baş oldu. Şimdi geri döndük. Herkesi silkeleyelim. Artık herkes haddini ve yerini bilsin."

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