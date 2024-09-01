 Petek Dinçöz'den sahne kostümleriyle ilgili çıkış!

Kıbrıs'ta yer alan ünlü Nuh'un Gemisi otelinde sahne alan Petek Dinçöz, yine muhteşem bir performansa imza attı.

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, gecenin sonunda "Gemiyi doldurdum" diyerek coşkusunu paylaştı.

Dinçöz, sahnede sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir manken gibi parladığını belirtti.



"Giydiğim kıyafetleri sahnede adeta manken gibi taşırım," diyen ünlü sanatçı, her zamanki zarafeti ve şıklığıyla göz kamaştırdı.



Bu şıklığın ardındaki isim ise ünlü modacı Rufat İsmail.



Dinçöz’ün sahnede taşıdığı kıyafetler, Rufat İsmail’in zarif tasarımlarıyla birleşerek adeta moda dünyasına bir selam gönderdi.



Bu özel gecede Dinçöz, hayranlarına bir dizi sürpriz hazırladı.



Repertuarına eklediği yabancı şarkılarla dinleyicilerini şaşırtan sanatçı, yeni müzik tarzıyla da beğeni topladı.

Dinçöz’ün sahne şovları ve performansı, müzikseverleri mest etti. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da unutmadı.



Dinçöz, konseri sırasında bu anlamlı günü kutlayarak, "Bugün, sadece sahnede değil, aynı zamanda milletimizle birlikte zaferimizi kutlamanın gururunu yaşıyorum," diyerek izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Petek Dinçöz’ün bu unutulmaz konseri, müzikseverler için hem müzikal bir şölen hem de görsel bir ziyafet oldu. Hayranlarının yoğun ilgisi, sanatçının sahne performansına verdiği enerjiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

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