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Petek Dinçöz'den sahne kostümleriyle ilgili çıkış!

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'den sahne kostümleriyle ilgili çıkış! İşte detaylar...

Petek Dinçöz'den sahne kostümleriyle ilgili çıkış!

Kıbrıs'ta yer alan ünlü Nuh'un Gemisi otelinde sahne alan Petek Dinçöz, yine muhteşem bir performansa imza attı.

 Petek Dinçöz'den sahne kostümleriyle ilgili çıkış!

Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, gecenin sonunda "Gemiyi doldurdum" diyerek coşkusunu paylaştı.

 Petek Dinçöz'den sahne kostümleriyle ilgili çıkış!

Dinçöz, sahnede sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bir manken gibi parladığını belirtti.

Petek Dinçöz'den sahne kostümleriyle ilgili çıkış!
"Giydiğim kıyafetleri sahnede adeta manken gibi taşırım," diyen ünlü sanatçı, her zamanki zarafeti ve şıklığıyla göz kamaştırdı.

Petek Dinçöz'den sahne kostümleriyle ilgili çıkış!
Bu şıklığın ardındaki isim ise ünlü modacı Rufat İsmail.

Petek Dinçöz'den sahne kostümleriyle ilgili çıkış!
Dinçöz’ün sahnede taşıdığı kıyafetler, Rufat İsmail’in zarif tasarımlarıyla birleşerek adeta moda dünyasına bir selam gönderdi.

Petek Dinçöz'den sahne kostümleriyle ilgili çıkış!
Bu özel gecede Dinçöz, hayranlarına bir dizi sürpriz hazırladı.

Petek Dinçöz'den sahne kostümleriyle ilgili çıkış!
Repertuarına eklediği yabancı şarkılarla dinleyicilerini şaşırtan sanatçı, yeni müzik tarzıyla da beğeni topladı.

 

Dinçöz’ünPetek Dinçöz'den sahne kostümleriyle ilgili çıkış! sahne şovları ve performansı, müzikseverleri mest etti. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı da unutmadı.

Petek Dinçöz'den sahne kostümleriyle ilgili çıkış!
Dinçöz, konseri sırasında bu anlamlı günü kutlayarak, "Bugün, sadece sahnede değil, aynı zamanda milletimizle birlikte zaferimizi kutlamanın gururunu yaşıyorum," diyerek izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

 Petek Dinçöz'den sahne kostümleriyle ilgili çıkış!

Petek Dinçöz’ün bu unutulmaz konseri, müzikseverler için hem müzikal bir şölen hem de görsel bir ziyafet oldu. Hayranlarının yoğun ilgisi, sanatçının sahne performansına verdiği enerjiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

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