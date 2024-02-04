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Petek Dinçöz’den muhteşem performans

Ünlü Sanatçı Petek Dinçöz, Muğla Spor Dayanışma Gecesinde sahneye çıktı. İş, siyaset ve sanat dünyasından önemli isimler bir araya geldi.

Petek Dinçöz’den muhteşem performans

Muğla'nın önde gelen sosyal etkinliklerinden biri olan Muğla Spor Dayanışma Gecesi, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Türk pop müziğinin sevilen ismi Petek Dinçöz'ün performansıyla zirveye ulaşan gece, iş, siyaset ve sanat dünyasından birçok önemli ismi ağırladı.

Petek Dinçöz’den muhteşem performans

Etkinlik, Muğla Belediye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu, çok sayıda siyasi figür ve iş insanının katılımıyla gerçekleşti. Gecenin en çarpıcı anlarından biri, Petek Dinçöz'ün sahneye Tolga Çam imzalı özel bir kıyafetle çıkması oldu. Sanatçının şıklığı kadar sesiyle de büyülediği gece, katılımcılardan tam not aldı.

Petek Dinçöz’den muhteşem performans

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Dinçöz, repertuvarındaki en sevilen şarkıları seslendirerek izleyenleri adeta bir müzik ziyafetine davet etti. Etkinlik boyunca sosyal medyada da geniş yankı bulan performans, #MuğlaSporDayanışma ve #PetekDinçöz etiketleriyle paylaşımların odağı oldu.

Petek Dinçöz’den muhteşem performans

Muğla Spor Dayanışma Gecesi'nin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Dinçöz, "Bu özel gecede sizlerle bir araya gelmek ve müziğimle Muğla sporuna destek olmak benim için büyük bir onurdu" dedi. Gece, müziğin birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne sererken, Muğla'nın kültürel ve sosyal yaşamına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşattı.

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