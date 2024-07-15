Türkiye'nin sevilen sanatçısı Petek Dinçöz, Amerika’dan döner dönmez Kıbrıs’ta Nuh’un Gemisi’nde sahne aldı. Ünlü sanatçı, sahne öncesi basın mensupları ile gerçekleştirdiği röportajda birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Petek Dinçöz, "Bir nesil benle büyüdü" diyerek, müziğinin farklı kuşaklar üzerindeki etkisini vurguladı. Konserinde sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Etkileyici sahne performansı ve güçlü vokaliyle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatan Dinçöz, sahnede enerji dolu ve coşkulu anlara imza attı.



Dinçöz, yeni nesil gençlerin müzik tercihleri hakkında da konuştu. "Yeni nesil gençler rap ve R&B müzik dinliyor. Ben de dinliyorum; mesela Reynmen'i dinliyorum. Bir röportajında çocukken Petek Dinçöz’e aşık olduğunu söylemişti. Ne kadar güzel bir nesil benle büyüdü, inşallah bundan sonraki nesiller de sevgili Ajda Pekkan gibi benimle büyür," dedi. Bu açıklama, genç hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti. Sanatçı ayrıca, ülkenin ekonomik durumu hakkında da düşüncelerini paylaştı. "Her şey çok pahalı. İnanın yurtdışı bile bu kadar pahalı değil. İnşallah Türkiye’de bu pahalılık bir an önce sona erer," şeklinde konuşan Dinçöz, ülkenin ekonomik sıkıntılarına dikkat çekti.



Petek Dinçöz’ün Kıbrıs konseri, hayranlarından büyük ilgi gördü ve sanatçının enerjik performansı, geceye damgasını vurdu. Dinçöz, sahnede hem eski hem de yeni şarkılarıyla dinleyicilerini coşturdu. Özellikle sevilen hit şarkılarını seslendirirken, izleyiciler de ona eşlik ederek konser alanını adeta bir koro haline getirdi.



Sanatçı, konser sonunda hayranlarına teşekkür ederek, "Bu gece burada sizlerle olmak benim için büyük bir mutluluk. Sizlerin sevgisi ve desteği beni her zaman motive ediyor. Hepinize çok teşekkür ederim," dedi.

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