Petek Dinçöz’den arabesk sürprizi

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Petek Dinçöz, yeni yılı yeni bir projeyle karşıladı. Sanatçı, sevenlerine sürpriz yaparak arabesk projesini hayata geçirdi. Dinçöz proje kapsamında her ay yeni bir şarkı yayınlayacak. Sanatçı pop şarkıları da arabesk yorumuyla seslendirecek, yayınlayacağı single’lar ile müzik dünyasına hareket getirecek.

“BERGEN’İN RUHUNU YANIMDA HİSSETTİM”



Petek Dinçöz, arabesk projesi kapsamında ilk olarak “Seni Kalbimden Kovdum” şarkısını yorumladı. Söz ve müziği Cengiz Tekin’e ait şarkının yeni versiyonunda aranjör koltuğuna Suat Sakarya oturdu. Dinçöz, eser için “Bu şarkıyı kalbimizde yaşayan arabeskin kraliçesi Bergen de seslendirmişti daha önce. Ben de okurken onun ruhunu hep yanımda hissettim” dedi.

KLİBİ DE YAYINDA

Muharrem Yıldırım Music Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan “Seni Kalbimden Kovdum”un klibi de NetD platformunda müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Şarkının klip yönetmenliğini ise Enes Bilal Taşçı üstlendi.

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