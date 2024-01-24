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Petek Dinçöz’den arabesk sürprizi

Sahnelerin güzel assolisti Petek Dinçöz, yepyeni arabesk projesiyle sevenlerine sürpriz yapıyor. Proje kapsamında her ay yeni bir şarkı yayınlayacak olan sanatçı, ilk olarak “Seni Kalbimden Kovdum” adlı eseri dinleyicileriyle buluşturdu.

Petek Dinçöz’den arabesk sürprizi

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Petek Dinçöz, yeni yılı yeni bir projeyle karşıladı. Sanatçı, sevenlerine sürpriz yaparak arabesk projesini hayata geçirdi. Dinçöz proje kapsamında her ay yeni bir şarkı yayınlayacak. Sanatçı pop şarkıları da arabesk yorumuyla seslendirecek, yayınlayacağı single’lar ile müzik dünyasına hareket getirecek.

Petek Dinçöz’den arabesk sürprizi

“BERGEN’İN RUHUNU YANIMDA HİSSETTİM”

Petek Dinçöz, arabesk projesi kapsamında ilk olarak “Seni Kalbimden Kovdum” şarkısını yorumladı. Söz ve müziği Cengiz Tekin’e ait şarkının yeni versiyonunda aranjör koltuğuna Suat Sakarya oturdu. Dinçöz, eser için “Bu şarkıyı kalbimizde yaşayan arabeskin kraliçesi Bergen de seslendirmişti daha önce. Ben de okurken onun ruhunu hep yanımda hissettim” dedi.

Petek Dinçöz’den arabesk sürprizi

KLİBİ DE YAYINDA
Muharrem Yıldırım Music Production etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan “Seni Kalbimden Kovdum”un klibi de NetD platformunda müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Şarkının klip yönetmenliğini ise Enes Bilal Taşçı üstlendi.

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