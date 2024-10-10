 Perihan Savaş 13 yaşında gelin olduğunu açıkladı!

Ahmet Mümtaz Taylan'ın ünlü konukları, NTV ekranlarında Empati'de her hafta başka hayatlara gidip, haberlere konu olmuş, tarihe geçmiş, insan hikayelerini görüp, onların yaşadıklarıyla, acılarıyla, mutluluklarıyla, aşklarıyla, gözyaşlarıyla; hayatlarıyla empati kuruyorlar. Ünlü konuklar yaşanmış hikayelerle Empati kurarken, kendilerine ait bambaşka hayatları, bambaşka gerçekleri ortaya çıkarıyorlar.

Yapımcılığını BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar'ın üstlendiği programda Ahmet Mümtaz Taylan, konuklarına yaşanmış, haberlere konu olmuş insan hikayelerini anlatıyor ve "sen olsan ne yapardın" diye soruyor.

Empati'de Ahmet Mümtaz Taylan bu Çarşamba gecesi oyuncu Perihan Savaş'ı konuk etti. Perihan Savaş, sanat yaşamından aile yaşamına dek çok özel bir programa imza atarken, yaşanmış hikayelerle de Empati kurdu. Empati'de öne çıkanları paylaşıyoruz:

TELEVİZYONDA KADIN PROGRAMI İZLERİM

Sürekli izleyen, okuyan insanım. Mesela ben televizyonda kadın programları izlerim. Benim için oradaki her kadın bir karakter, bir profil. Ne yapmış, ne yapıyor, o kadının olayı ne, nasıl böyle duruyor, niye ikide bir mesela kafasına elliyor, her gün dersime çalışıyorum.

AŞKIN ÖMRÜ 1 YILDIR

Aşk 1 senelik yaşanan bir duygu. Bütün heyecan 1 sene sürüyor, aşk eğer koruyabilirsen arkadaşlığa, sevgiye, saygıya dönüşüyor. Aşıkken yemeğe giderken berbere gidersin, saçını yaptırırsın, giyinirsin, evde prodüksüyon yaparsın, sonrasında saçına bir toka takıp çıkıyorsun evden...

ANNE BASKISINDAN KAÇMAK İÇİN 13 YAŞINDA ÇOCUK GELİN OLAN PERİHAN SAVAŞ

Perihan Savaş, Empati'de 13 yaşında nasıl evlendiğini açıkladı. Tiyatro sahnesiyle 5 yaşında tanışan Perihan Savaş, annesinin baskıları nedeniyle kuzeniyle evlenmiş. Savaş o yıllar şu cümlelerle anlattı:

Amcamlar Karadenizli oldukları için... Ziya, askeri okuldan çıkmak için uğraşıyordu, evlenirse askeri okuldan atıyorlardı, o da atılmaya çalışıyordu, beni istemeye geldiler amcamlar. Amcamlar da oyuncu olmamdan korkuyorlar... İsteme olayı olunca, annemin baskısından kurtulmak için istedim, mahkemeye çıktığımızda "evet" dedim. Ayrı ayrı evlerde kaldık Allah'tan, birlikte olmadık. Bana "tiyatrodan ayrılacaksın" deyince de, zaten evlilik de kafamda bitti.

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