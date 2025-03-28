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Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin ile ilgili en büyük hayalini açıkladı!

Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin ile ilgili en büyük hayalini açıkladı! İşte detaylar...

Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin ile ilgili en büyük hayalini açıkladı!

Snob Magazin'in haberine göre; Oyuncu Pelin Öztekin, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin ile ilgili en büyük hayalini açıkladı!

Babası Rasim Öztekin'le ilgili hayali olduğunu belirten oyuncu, "Babamın eski oyunlarından birini sahneye koyup, onun oynadığı karakteri kadına çevirebilirsem. Cinsiyetsiz oynadığı karakteri hayata geçirip kendim oynamak istiyorum. 'Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri' oyunu olabilir.

 Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin ile ilgili en büyük hayalini açıkladı!

Ferhan Şensoy, Derya Baykal ve babam oynuyordu. Babam orada 'aç parantez kapa parantezi' oynuyordu. Cinsiyetsiz karakter dediğim bu... O oyunu bir gün oynamak isterim" dedi.

 Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin ile ilgili en büyük hayalini açıkladı!

Babasının hayatının film olmasıyla ilgili Öztekin, "Öyle teklif yok. Hemen hazırlanıp olacak bir şey değil. Tiyatro, sinema ve Galatasaray Lisesi olarak babamın bir sürü dönemi var anlatacak" diye konuştu.

Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin ile ilgili en büyük hayalini açıkladı!
'BANA TAHAMMÜL EDEMEZ
Oyuncu, "Siz yazar mısınız peki senaryoyu?" sorusuna, "Yazma konusunda zayıfım. 'Çok güzel Hareketler Bunlar'da skeç yazarken eksiktim. Yazmak farklı bir kafa... Ortak biriyle yapabilirim. Ama şu an öyle proje yok" yanıtını verdi.

 Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin ile ilgili en büyük hayalini açıkladı!

Erhan Aksöz'le aşkını ilan eden Öztekin, "Her şey güzel yolunda" dedi.

 

Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin ile ilgili en büyük hayalini açıkladı!
Oyuncu, "Sizin gibi Galatasaray taraftarı mı?" sorusuna ise, "Başkası düşünülmez. Olursa zor anlaşırım. Bana tahammül edemez. Derbilerde sıkıntı çıkıyor" cevabını verdi.

 

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