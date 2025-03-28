 Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin ile ilgili en büyük hayalini açıkladı!

Snob Magazin'in haberine göre; Oyuncu Pelin Öztekin, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Babası Rasim Öztekin'le ilgili hayali olduğunu belirten oyuncu, "Babamın eski oyunlarından birini sahneye koyup, onun oynadığı karakteri kadına çevirebilirsem. Cinsiyetsiz oynadığı karakteri hayata geçirip kendim oynamak istiyorum. 'Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri' oyunu olabilir.

Ferhan Şensoy, Derya Baykal ve babam oynuyordu. Babam orada 'aç parantez kapa parantezi' oynuyordu. Cinsiyetsiz karakter dediğim bu... O oyunu bir gün oynamak isterim" dedi.

Babasının hayatının film olmasıyla ilgili Öztekin, "Öyle teklif yok. Hemen hazırlanıp olacak bir şey değil. Tiyatro, sinema ve Galatasaray Lisesi olarak babamın bir sürü dönemi var anlatacak" diye konuştu.



'BANA TAHAMMÜL EDEMEZ

Oyuncu, "Siz yazar mısınız peki senaryoyu?" sorusuna, "Yazma konusunda zayıfım. 'Çok güzel Hareketler Bunlar'da skeç yazarken eksiktim. Yazmak farklı bir kafa... Ortak biriyle yapabilirim. Ama şu an öyle proje yok" yanıtını verdi.

Erhan Aksöz'le aşkını ilan eden Öztekin, "Her şey güzel yolunda" dedi.



Oyuncu, "Sizin gibi Galatasaray taraftarı mı?" sorusuna ise, "Başkası düşünülmez. Olursa zor anlaşırım. Bana tahammül edemez. Derbilerde sıkıntı çıkıyor" cevabını verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.