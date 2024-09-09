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Pelin Karahan prenses oldu

Pelin Karahan, ‘Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı’ filminde prenses karakterine hayat verecek.

Pelin Karahan prenses oldu

Yapımcılığını Satre Film’in üstlendiği yönetmen koltuğunda Tümer Sirkecioğlu’nun oturduğu, proje tasarım ve senaryosunu ise Emrah Ertaş’ın kaleme aldığı ‘Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı’ filminin güzel oyuncusu Pelin Karahan, prenses karakterine hayat verecek.

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