Pelin Karahan prenses oldu

Yapımcılığını Satre Film’in üstlendiği yönetmen koltuğunda Tümer Sirkecioğlu’nun oturduğu, proje tasarım ve senaryosunu ise Emrah Ertaş’ın kaleme aldığı ‘Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı’ filminin güzel oyuncusu Pelin Karahan, prenses karakterine hayat verecek.

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