 Pelin Karahan'ın eşi Bedri Güntay hakkında şok iddia!

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Hayali parfüm ihracatı soruşturması sonrası hakkında dava açılan Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu’ya 7 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Aynı dosyada yargılanan oyuncu Pelin Karahan’ın iş insanı eşi Bedri Güntay’a da aynı sürede hapis cezası verildi. İki isim de kaçakçılık suçu ile ilgilerinin olmadığını savundu. İstinaf Mahkemesi ise verilen cezaları onadı. Son söz Yargıtay'ın.



Geçen yıl kurularak 162 siyasi parti arasına giren Yerli ve Milli Parti’nin Başkanı Teoman Mutlu (47) ve Candemir Yatırım Holding’in 41 yaşındaki patronu Bedri Güntay’ı aynı dava dosyasında bir araya getiren olayın gerisinde dikkat çeken bir ‘hayali parfüm ihracatı’ soruşturması yer aldı.



BEYANNAMELER BİREBİR KOPYALANDI

Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 7 sanıklı dosyaya göre, Bedri Güntay’a ait Yenigün Temizlik ve Servis şirketi adına, E. Kimya AŞ’ye ait 6 ayrı ihracat beyannamesi birebir kopyalandı. Konteyner numaraları, ürün cinsi ve adetlerinin birebir aynı olduğu beyannamelerde alıcı firma da, ABD’de kurulu Teoman Mutlu’nun ortağı olduğu TSM Brands LLC isimli aynı şirketti. İki farklı firmaya ait beyannamelerindeki tek fark ise, ihracata konu ürünlerin tutarıydı.



AMAÇ DAHA FAZLA KDV İADESİ ALMAKTI

İstanbul Beylikdüzü’nde kurulu bulunan E. Kimya AŞ’nin gerçekte de yapılan ihracatı 333 bin dolar olurken, Yenigün Temizlik adına düzenlenen sahte beyannamelerde 3,6 milyon dolarlık sahte fatura düzenlendi. Tutarın yüksek gösterilmesinin nedeni ise yüksek tutarda KDV iadesi alınmasını sağlamaktı. Yapılan hesaplamalara göre Yenigün Temizlik bu sayede 3,7 milyon TL KDV iadesi almaya hak kazandı. Savcılığın iddiası, gerçekte olmayan 10 bin 80 şişe parfüme ilişkin ihracat işleminin sahte evraklar düzenlenerek yapılmış gibi gösterildiği yönünde.

GÜNTAY: HAYALİ İHRACATLA İLGİM YOK

Yürütülen soruşturma sonrası, aralarında gümrük müşavirlik firması sahiplerinin de olduğu toplam 7 kişiye ‘kaçakçılık’ davası açıldı. Hayali ihracata konu malın gönderici görünen şirketin sahibi Bedri Güntay ifadesinde “Benim Ambarlı Limanı’ndan herhangi bir ihracatım yok. Konteynerler hakkında da bilgi sahibi değilim. Kaldı ki bu ihracat beyannameleri ve ekinde düzenlenmiş faturalar benim muhasebe kayıtlarımda yer almamaktadır” dedi.

ŞİRKET 4 AYLIĞINA ÇALIŞANA GEÇTİ!

Hayali ihracat işleminin yapıldığı dönemde, Güntay’a ait Yenigün Temizlik’in devrinin yapıldığı Candemir Holding çalışanı Hasan Gündoğdu (28) ise, şirket adına görünse de işleri yürüten kişinin patronu Bedri Güntay olduğuna işaret etti. Birçok büyük firmaya tesis temizliği hizmeti veren 15 milyon sermayeli Yenigün Temizlik, 11 Nisan 2019’da Gündoğan’a devredildi. Şirket, 25 Temmuz 2019’da ise yeniden Güntan’a geçti. Anılan süreçte de, hayali ihracata konu işlemlerin yapıldı.



BEYANLARI GERÇEK OLAN FİRMA İLE ÇALIŞTIM

Teoman Mutlu ise, soruşturma ve yargılama aşamasında yaptığı savunmalarda, E. Kimya AŞ ile ticari ilişkilerinin olduğunu, ancak Yenigün Temizlik ile bir ilişkilerinin olmadığını kaydetti. Türkiye’de üretimini yaptırdıkları temizlik ve kozmetik ürünlerinin, ABD’deki şirketleri tarafından ithal edildiğini kaydetti. Söz konusu olayda benim herhangi bir dahilim yoktur. Ben yalnızca beyanları gerçek E. Kimya firması ile çalıştım” dedi.



Sanıklardan Balance Sheet Mali Müşavirlik şirketinin sahibi Sabahattin Gülbe (70) ise, beyannameleri veren gümrük müşavirlik firmasına mali müşavirlik hizmeti verdiğini belirterek, kaçakçılığa konu işlemlerle ilgisinin ise olmadığını kaydetti.

4 SANIĞA İKİ AYRI SUÇTAN HAPİS CEZASI

Mahkeme, yaptığı yargılama sonrası özel güvenlik firması sahibi Aydın Korkmaz (44), gümrük müşavirlik şirketi sahibi Ayişe Tüker ile matbaa firması sahibi Serdar Karasoy (42) için beraat kararı verdi. Mahkeme; Bedri Güntay, Teoman Mutlu, Hasan Gündoğdu ve Sabahaddin Gülbe’ye ise ‘kaçakçılık’ suçundan 4’er yıl 15’er ay, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan ise 1’er yıl 17’şer ay hapis cezası verdi. 4 sanığa 187.500’er lira da adli para cezası verdi. Duruşma savcısı ise mütalaasında Bedri Güntay, Teoman Mutlu, Ayişe Tüker ve Serdar Karasoy için beraat talebinde bulunmuştu.



İKİ CEZADAN BİRİ KESİNLEŞTİ

Mahkemenin, geçen 8 Mayıs günü verdiği karar İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. Dosyaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını 25 Kasım’da onadı. Daire, 4 sanığa, ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçundan verilen cezayı de kesinleştirdi. ‘Kaçakçılık’ suçundan verilen cezada ise nihai karar, ceza 5 yılın üstünde olduğu için, Yargıtay’a ait.

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