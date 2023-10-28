 Pelin Karahan'ın AVM tarzı

Pelin Karahan, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşlarıyla geldiği AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp yeni sezon ürünlerini inceleyen oyuncu, daha sonra soluğu Cantinery’de aldı. Burada öğle yemeği yiyip yakın arkadaşlarıyla kahve eşliğinde keyifli vakit geçiren Pelin Karahan, "Tiyatromuz ‘Şaşırt Beni’ son gaz devam ediyor, iş güç koşturuyoruz, çocuklar ev derken fırsat buldukça değerlendirmeye çalışıyorum" dedi.

Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren oyuncunun, AVM tarzı ve stili dikkatlerden kaçmadı.

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