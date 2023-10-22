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Pelin Karahan'ın AVM stili

Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın AVM stili... İşte detaylar...

Pelin Karahan'ın AVM stili

Pelin Karahan, Vadistanbul’da görüntülendi. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen oyuncu, ilk durağı Vadistanbul Moda Caddesi’nde bulunan Beymen mağazası oldu.

Pelin Karahan'ın AVM stili
Sezonluk alışveriş yapan sempatik oyuncu, “Okulların açılması ile birlikte annelerin koşuşturması da başladı. Şimdi çocukları okuldan almaya gidicem.” dedi.

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