  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Pelin Karahan'ın AVM kombini!

Ünlü oyuncu Pelin Karahan'ın AVM kombini! İşte detaylar...

Pelin Karahan'ın AVM kombini!

Pelin Karahan, Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

 Pelin Karahan'ın AVM kombini!


Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de ilk durağı dünyaca ünlü markaların ve mağazaların bulunduğu meydan katı olan güzel oyuncu, bir süre burada alışveriş yaptıktan sonra meydan katında bulunan bir restorana geçerek toplantı eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Restoran çıkışı muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Pelin Karahan, "Küçük bir toplantı için geldim, şimdi çocukları okuldan almaya gidiyorum, her şey yolunda" açıklamasında bulundu. Duru güzelliği ve şık alışveriş tarzı ile dikkatleri üzerine toplayan başarılı oyuncu, alışverişini noktalayıp kendisini almaya gelen aracına binerek AVM’den ayrıldı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir Nişantaşı'na korumalarla gitti!
  Magazin

Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir Nişantaşı'na korumalarla gitti!

İrem Derici'den itiraflar! Pişman oldum!
  Magazin

İrem Derici'den itiraflar! Pişman oldum!

Yağmur Tanrısevsin'den proje açıklaması!
  Magazin

Yağmur Tanrısevsin'den proje açıklaması!

Gurur Aydoğan'dan dev yatırım!
  Magazin

Gurur Aydoğan'dan dev yatırım!

Haluk Levent'ten Ağrı'da gönüllü konser
  Magazin

Haluk Levent'ten Ağrı'da gönüllü konser

Aysu Baçeoğlu'ndan 10 Numara geri dönüş
  Magazin

Aysu Baçeoğlu'ndan 10 Numara geri dönüş