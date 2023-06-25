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Pelin Karahan ilk deneyiminden büyük alkış aldı

Yönetmen Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği  “Şaşırt Beni” oyunu, KerkiSolfej ve MMT ortaklığında önceki akşam Zorlu Psm’de sergilenen oyun, izlemeye gelen sanatseverleri kahkahaya boğdu.  

Pelin Karahan ilk deneyiminden büyük alkış aldı

Selçuk Aydemir’in ve oyunun oyuncularından Pelin Karahan’ın ilk tiyatro deneyimi olan Şaşırt Beni, seyircisinden büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Turne boyunca gittikleri her şehirde binlerce sanatseverlerle buluşan Şaşırt Beni ekibi sergiledikleri muhteşem oyunla büyük alkış alıyor.

Pelin Karahan ilk deneyiminden büyük alkış aldı

Şaşırt Beni’de Muhteşem Kadro Kadrosunda Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran, Adem Türker gibi sevilen oyuncuların yer aldığı 2 perdelik komedi oyunu olan Şaşırt Beni, sürprizleriyle seyircisini oldukça şaşırtmaya devam ediyor.

Pelin Karahan ilk deneyiminden büyük alkış aldı

Öte yandan sanatseverler tarafından yoğun talep görülen Şaşırt Beni oyunu Eylül ve Ekim’de de Türkiye içerisinde şehir şehir gezerek sanatseverler buluşacak.

Pelin Karahan ilk deneyiminden büyük alkış aldı

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