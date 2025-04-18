 Pelin Karahan'dan proje açıklaması!

Pelin Karahan, Vadistanbul'da alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

Gününün büyük bir kısmını ailesi ve çocuklarıyla geçirdiğini dile getiren Karahan, gelen projeler hakkında da açıklamalarda bulundu. Hem dijital platformlardan hem de televizyon kanallarından teklifler aldığını söyleyen oyuncu, "Şu sıralar vakit buldukça bol bol senaryo okuyorum. Ancak henüz netleşmiş bir proje yok" dedi. Her zaman olduğu gibi zarafetiyle dikkat çeken Pelin Karahan, şık kombini, tarz şapkası ve doğal güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.