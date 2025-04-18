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Pelin Karahan'dan proje açıklaması!

Ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan proje açıklaması! İşte detaylar...

Pelin Karahan'dan proje açıklaması!

Pelin Karahan, Vadistanbul'da alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

 Pelin Karahan'dan proje açıklaması!

Gününün büyük bir kısmını ailesi ve çocuklarıyla geçirdiğini dile getiren Karahan, gelen projeler hakkında da açıklamalarda bulundu. Hem dijital platformlardan hem de televizyon kanallarından teklifler aldığını söyleyen oyuncu, "Şu sıralar vakit buldukça bol bol senaryo okuyorum. Ancak henüz netleşmiş bir proje yok" dedi. Her zaman olduğu gibi zarafetiyle dikkat çeken Pelin Karahan, şık kombini, tarz şapkası ve doğal güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı.

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