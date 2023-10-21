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Pelin Karahan'dan baba itirafı!

Ünlü oyuncu Pelin Karahan'dan baba itirafı geldi. İşte detaylar...

Pelin Karahan'dan baba itirafı!

Hülya Koçyiğit, her Pazar TRT-2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında bu hafta, oyuncu Pelin Karahan’ı konuk etti. Anneliğin bambaşka duygular yaşattığını söyleyen Pelin Karahan “Anne olunca daha da anladım ki bu, başka bir his. Anne olduktan sonra anne rolü oynamak bile bambaşka. Acıma, üzülme, kalbinin çarpması hepsi çok daha etkili hissediliyor. Mesela annem benim her şeyim. O olmasa ne yapardım bilmiyorum. Anne ve kızından ziyade abla kardeş gibiyiz. Beni prenses gibi büyüttüler, ben de onları yüzüstü bırakmadım.” dedi.

 Pelin Karahan'dan baba itirafı!

Türkiye’de babasız büyümenin zorluklarından bahseden Pelin Karahan “Türkiye’de babasız büyümek zor. Ben kendi kendime bir kalkan oluşturdum. Hayata karşı hep bir mesafem oldu. Bu mesafenin bazen eksilerinden çok artılarını da görmeye başladım.” dedi.

 Pelin Karahan'dan baba itirafı!

Oyunculuğa nasıl başladığını anlatan Pelin Karahan “Üniversitede oyunculuk ya da başka bir bölüm hayal etmiyordum. Benim için o zaman önemli olan bir an evvel mezun olup para kazanmaktı. Hatta ben asla İstanbul’a gitmeyeceğim diyordum. Oyunculuk aklımda yoktu. Çevremdekilerin baskısıyla ve ekstra para kazanmak için ajansa kaydoldum. İlk reklam filminde kazandığım para çok tatlı geldi.” dedi. Kavak Yelleri dizisinin kendisi için büyük bir şans olduğunu belirten Pelin Karahan “Kavak Yelleri’nde çok çalıştım ve piştim. Her şeyi öğrendim. Doğru kanal, doğru cast ve yönetmen benim için büyük bir şanstı. Bana hala Aslı diyorlar, ben de dönüp bakıyorum.” dedi. Rol aldığı “Güven Bana” filminde ve tiyatro sahnesinde beraber çalıştığı Selçuk Aydemir ile ilgili de konuşan Pelin Karahan “Selçuk Aydemir inanılmaz bir yönetmen. Oyunculuğuma büyük etkisi oldu. Onunla hem sinema hem de tiyatro yaptık. Tiyatroda hiç deneyimim yoktu ama çok çalıştım. Tiyatro bambaşka bir deneyim, sahnede olmak mutluluk verici.” dedi.

 

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