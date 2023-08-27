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Pelagos Otel misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor

Bozcaada’nın çok özel bir konumunda yer alan Pelagos Otel, konuklarına üst düzey konforlu bir tatil sunuyor.

Pelagos Otel misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor

Ünlü işadamı Fatih Aslan’ın sahibi olduğu Pelagos Otel, daha ilk görüşte tam anlamıyla zevk sahibi bir mekân olduğunu yansıtıyor. Bozcaada’nın huzur veren atmosferini, bohem mimarisinde ve özenle düşünülmüş dekorasyonunun her köşesinde hissettiren otelde, en taze malzemelerle hazırlanan muhteşem kahvaltı ise sevdikleriyle güne başlamak isteyenlerin favorisi olarak öne çıkıyor.

Pelagos Otel misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor

Otelin 38 odalı yalı dairelerinde ise  sonsuz huzur bir huzur bulacaksınız.  Denizin hemen üstünde olduğunuz bu odalarda kendinizi bir Cruise gemisinde gibi hissediyorsunuz. Kıyıya vuran dalgaların sesi, güneşin doğuşu, gece ise karşı kıyıda yanan rüzgâr güllerinin kırmızı ışınlarının suya yansıması bu otelde geçirdiğiniz her dakikayı unutulmaz kılıyor.

Pelagos Otel misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor

Ömer Özgel ise otelin şık dekorasyonuyla dikkat çeken beach’inde tadına doyulmaz lezzet deneyimleri yaşatıyor. Ekşi mayalı pizzalardan, ata tohumu ile yapılan makarna çeşitlerine, hamburgerlerden Tako, çeşitlerine, içli köfte, midye dolma tabağı ve deniz mahsulleriyle yapılan salatalara kadar menüsünde yer alan 50’ye yakın farklı lezzet ile misafirlerine mükemmel bir yaz tatili vaat ediyor.

Pelagos Otel misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor

Her damak tadına uygun alternatiflerin yer aldığı beach, rengarenk ada kokteylleri, manzarası ve çalan müzikleriyle en özel buluşmaların adresi olacak olacak gibi görünüyor. 

 

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