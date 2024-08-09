Peker Açıkalın'dan sevenlerini üzen bir haber geldi

Peker Açıkalın'dan (61) sevenlerini üzen bir haber geldi.



Magazin Burada'nın haberine göre; 61 yaşındaki oyuncunun konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtildi. Hayranlarınınsağlık durumunu merak ettiği Peker Açıkalın’ın hastane dosyasına gizlilik kararı getirildiği öğrenildi.

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