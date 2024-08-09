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Peker Açıkalın'dan sevenlerini üzen bir haber geldi

Peker Açıkalın'dan sevenlerini üzen bir haber geldi. İşte detaylar...

Peker Açıkalın'dan sevenlerini üzen bir haber geldi

Peker Açıkalın'dan (61) sevenlerini üzen bir haber geldi.

Peker Açıkalın'dan sevenlerini üzen bir haber geldi
Magazin Burada'nın haberine göre; 61 yaşındaki oyuncunun konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtildi. Hayranlarınınsağlık durumunu merak ettiği Peker Açıkalın’ın hastane dosyasına gizlilik kararı getirildiği öğrenildi.

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