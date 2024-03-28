 Pazar gününden beri yoğun bakımda olan Kadir İnanır'ın ilk sözlerini hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı

Pazar günü beyninde pıhtı atan Kadir İnanır'ın tedavisi devam ediyor.

Sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural, yeni açıklama yaptı.



Kural, Kadir İnanır'ın bir an önce eve gitmek istediğini söyledi.

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