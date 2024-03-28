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Pazar gününden beri yoğun bakımda olan Kadir İnanır'ın ilk sözlerini hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı

Pazar gününden beri yoğun bakımda olan Kadir İnanır'ın ilk sözlerini hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı. İşte detaylar...

Pazar gününden beri yoğun bakımda olan Kadir İnanır'ın ilk sözlerini hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı

Pazar günü beyninde pıhtı atan Kadir İnanır'ın tedavisi devam ediyor.

 Pazar gününden beri yoğun bakımda olan Kadir İnanır'ın ilk sözlerini hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı

Sanatçının hayat arkadaşı Jülide Kural, yeni açıklama yaptı.

Pazar gününden beri yoğun bakımda olan Kadir İnanır'ın ilk sözlerini hayat arkadaşı Jülide Kural açıkladı
Kural, Kadir İnanır'ın bir an önce eve gitmek istediğini söyledi.

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