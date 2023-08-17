  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

PayPorter'ın iletişim ajansı Marjinal Porter Novelli oldu

Uluslararası para transferi alanında faaliyet gösteren, sektörün önde gelen ödeme hizmetleri sağlayıcısı PayPorter, iletişim çalışmalarını 360 derece iletişim hizmetleri sunan purpose ajansı Marjinal Porter Novelli ile yürütecek.

PayPorter'ın iletişim ajansı Marjinal Porter Novelli oldu

Ulusal ve uluslararası para transferi ve ödeme hizmetleri sağlayıcısı PayPorter, iletişim çalışmaları için Marjinal Porter Novelli ile anlaştı.  Yurt içi ve yurt dışında yaygın aracı kurum, temsilci ve şube ağıyla her türlü para transferi ve ödeme işlemlerinde kolay, hızlı ve güvenli erişime aracılık eden PayPorter'ın Türkiye genelinde kilit konumda bulunan 500'den fazla temsilcisi ve 19 uluslararası partneri bulunuyor.
 
Üçü İstanbul'da biri Antalya'da olmak üzere dört şubesi bulunan ve 100'den fazla çalışanı olan PayPorter, “paranın olduğu her alanda en hızlı, en güvenli ve en yaygın hizmeti vermek” vizyonuyla hareket ederek, müşterilerine yurt içi ve yurt dışı para transferi, yurt dışından ödeme alma, IBAN/EFT/Havale, kredi kartına para transferi ve fatura ödeme hizmetlerini sunuyor.
 
PayPorter'ın iş ortakları arasında KoronaPay, Ria, Intelexpress, PrivatBank, Shift ve Kapital Bank gibi şirketler yer alıyor. PayPorter ile Özbekistan, Kırgızistan, Filipinler, Gürcistan, Rusya Azerbaycan, Kazakistan ve Ukrayna başta olmak üzere 185'ten fazla ülkeye hızlı ve güvenli para transferi yapılabiliyor.
 
Ulusal ve uluslararası para transferi ve ödeme hizmetleri sağlayıcısı olarak sektörün öncülerinden olan şirket, aynı zamanda elektronik para ihracı, Sanal POS hizmetleri ve fatura tahsilatları aracılık hizmetlerinde de aktif olarak yer alıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den bikinili pozlarını yayınladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'den bikinili pozlarını yayınladı

Bodrum’da hem tatil hem iş 
  Magazin

Bodrum’da hem tatil hem iş 

Ebru Şahin'in bikinili pozları sosyal medyayı salladı
  Magazin

Ebru Şahin'in bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'ın sevgilisi var mı? Avşar'dan flaş açıklama!
  Magazin

Hülya Avşar'ın sevgilisi var mı? Avşar'dan flaş açıklama!

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç ekrana dönüyor mu? İşte o açıklamayı yaptı!
  Magazin

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç ekrana dönüyor mu? İşte o açıklamayı yaptı!

Orhan Gencebay'dan sevindiren haber!
  Magazin

Orhan Gencebay'dan sevindiren haber!