PayPorter'ın iletişim ajansı Marjinal Porter Novelli oldu

Ulusal ve uluslararası para transferi ve ödeme hizmetleri sağlayıcısı PayPorter, iletişim çalışmaları için Marjinal Porter Novelli ile anlaştı. Yurt içi ve yurt dışında yaygın aracı kurum, temsilci ve şube ağıyla her türlü para transferi ve ödeme işlemlerinde kolay, hızlı ve güvenli erişime aracılık eden PayPorter'ın Türkiye genelinde kilit konumda bulunan 500'den fazla temsilcisi ve 19 uluslararası partneri bulunuyor.



Üçü İstanbul'da biri Antalya'da olmak üzere dört şubesi bulunan ve 100'den fazla çalışanı olan PayPorter, “paranın olduğu her alanda en hızlı, en güvenli ve en yaygın hizmeti vermek” vizyonuyla hareket ederek, müşterilerine yurt içi ve yurt dışı para transferi, yurt dışından ödeme alma, IBAN/EFT/Havale, kredi kartına para transferi ve fatura ödeme hizmetlerini sunuyor.



PayPorter'ın iş ortakları arasında KoronaPay, Ria, Intelexpress, PrivatBank, Shift ve Kapital Bank gibi şirketler yer alıyor. PayPorter ile Özbekistan, Kırgızistan, Filipinler, Gürcistan, Rusya Azerbaycan, Kazakistan ve Ukrayna başta olmak üzere 185'ten fazla ülkeye hızlı ve güvenli para transferi yapılabiliyor.



Ulusal ve uluslararası para transferi ve ödeme hizmetleri sağlayıcısı olarak sektörün öncülerinden olan şirket, aynı zamanda elektronik para ihracı, Sanal POS hizmetleri ve fatura tahsilatları aracılık hizmetlerinde de aktif olarak yer alıyor.

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