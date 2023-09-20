Patronlar Dünyası yazdı, mahkemeler erişim engeli getirdi

Toygun Atilla, bazı haberlerin mahkeme kararıyla engellenmesini yazdı. İşte Atilla’nın Patronlar Dünyası'ndaki o yazısı…

Toygun ATİLLA

HABER KALDIRMA/SİLME BORSASI

Yıllarca geleneksel gazetecilik yaptık. Yazılı basında çalıştık.

İnternet gazeteciliğine geçiş yaptığımızda ilk öğrendiklerimden biri, "haber kaldırma/silme" denen vakanın ne kadar önemli olduğuydu.

Meğer,

"İnternet gazeteciliğinde" "haber silme" bir sektör haline gelmiş, parayı veren haberleri kaldırır olmuş.

Anlayacağınız bir nevi borsa oluşmuş...

Herkesin bildiği ama kimselerin çok da dillendirmediği bir tarzmış.

PARA İLE KALDIRAMAYANLARIN ADRESİ : MAHKEMELER

Ancak,

Meslek etiğine uygun davranan tarzda azımsanmayacak sayıda da gazeteci olduğu da bir gerçek.

Para ile haber kaldıramayanların yeni yöntemi ise mahkemelere başvurarak, "erişim engelleme kararlarını" aldırmak olmuş.

ASILSIZ HABERLERLE MAĞDUR EDİLENLER DE VAR

Burada sakın yanlış anlama olmasın, yanlış ve asılsız haberler yüzünden elbette "masumiyet karinesi" ve "kişilik hakları ihlal edilen" çok sayıda mağdur olduğu gerçeğini de kenara bırakmamız gerekiyor.

KONUMUZ: "İŞİNİ BİLENLER"

Bugün konumuz "işini bilenler"...

Mahkemeler neredeyse "erişim engeli" istenen her talebi olumlu karşılıyor olmalı ki, hergün elimize bir kaç tane erişim engeli kararı ulaşıyor.

Oysaki, Patronlar Dünyası olarak haber önceliğimiz "kamu yararı"

Haberlerimizi de bunu gözeterek yapıyoruz.

Şimdi size son dönemde elimize ulaşan ve mahkeme kararlarından ötürü kaldırmak zorunda kaldığımız bir kaç haberden bahsedelim.

CENNET KOYU'NDAKİ ORMAN KATLİAMI

Bodrum Cennet Koyu'nda ormanlık alanın talan edilerek içine yazlık evler inşaa edilmesi haberimize, Bodrum Sulh Ceza Hakimliği erişim engeli kararı verdi.

ÖLÜDENİZ'DEKİ RANT

Dünyaca ünlü Fethiye Ölüdeniz Belcekız plajında, kumsalın üzerine inşaa edilen restoranları yazdık. Arkadaşımız Kenan Gürbüz, plajdaki rantın izini sürdü. Karşılığı yine "erişim engelleme" kararı oldu.

ÇETE HABERLERİNE ENGELLEME

Editör arkadaşımız Semih Demirhan, Ensari Deri'nin sahibi Muhammet Nuri Ensari'nin seçimler öncesi youtube'dan yayın yapan Muhammed Yakut ile bağını ortaya koydu. Hakkındaki soruşturmayı yazdı. En nihayetinde Muhammed Yakut'un İspanya'da yakalanmasını yazdık.

Ama her ne hikmetse Bakırköy 4.Sulh Ceza Hakimi Abdullah Güzel, Muhammed Yakut'un yakalanmasını yer aldığı haberimize, Muhammet Nuri Ensari'nin başvurusu üzerine erişim engeli kararı verdi.

YALI YÜZSÜZÜNE ERİŞİM ENGELLEME KARARI

Bir başka haberimiz ise iş insanı Ali Karacan'ın yıllardır kirasını ödemeden oturduğu Zeynep Dirvana'ya ait yalı haberiydi.

Patronlar Dünyası'ndan Meltem Günay, dünden bugüne olayın bütün safahatını yazdı, taraflarla görüştü.

Sonuç: Erişim engeli, haber kaldırılsın.

ENGELLİ GAZETECİLİK

Anlayacağınız bugünlerde "engelli" bir gazetecilik sürdürülüyor.

Bir yanda "haber sildirme borsası" diğer yanda mahkemelerden alınan "erişim engelleme kararları"

Kamu yararı mı ?

Hak getire...

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