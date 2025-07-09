 Password'ün bu haftaki konuğu Uğur Aslan

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Password, Şebnem Bozoklu’nun sunuculuğunda ve Enis Arıkan’ın daimî yarışmacılığıyla ikinci sezonunda heyecan dolu bölümlerle devam ediyor.



Yaradana Kurban şarkısı ile atmosferi şenlendirecek olan Uğur Aslan,

yarışma boyunca enerjisiyle dikkat çekecek.

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