  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Password'ün bu haftaki konuğu Uğur Aslan

Password'ün bu haftaki konuğu Uğur Aslan. İşte detaylar...

Password'ün bu haftaki konuğu Uğur Aslan

Kanal D’nin sevilen yarışma programı Password, Şebnem Bozoklu’nun sunuculuğunda ve Enis Arıkan’ın daimî yarışmacılığıyla ikinci sezonunda heyecan dolu bölümlerle devam ediyor.

 Password'ün bu haftaki konuğu Uğur Aslan


Yaradana Kurban şarkısı ile atmosferi şenlendirecek olan Uğur Aslan,

 Password'ün bu haftaki konuğu Uğur Aslan

yarışma boyunca enerjisiyle dikkat çekecek.

Password'ün bu haftaki konuğu Uğur Aslan

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e övgüler!
  Magazin

Melisa Sözen'den sevgilisi Harun Tekin'e övgüler!

Bodrum'da romantik yaz akşamı
  Magazin

Bodrum'da romantik yaz akşamı

Ayça Varlıer'den bikinili pozlar
  Magazin

Ayça Varlıer'den bikinili pozlar

Emre ve Gizem Karayel ikinci bebeklerine Cihan Volkan ismini verecek!
  Magazin

Emre ve Gizem Karayel ikinci bebeklerine Cihan Volkan ismini verecek!

Nisa Akkuş ve Yiğit Nazar nişanlandı
  Cemiyet

Nisa Akkuş ve Yiğit Nazar nişanlandı

Hande Dönmez’den enerji dolu performans
  Magazin

Hande Dönmez’den enerji dolu performans