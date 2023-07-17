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Paşabahçe ile keyifli anlarınızı ikiye katlayın 

Paşabahçe, yeni kampanyası ile birbirinden şık Patisserie ürünleriyle müşterilerini tatlı bir yolculuğa çıkarıyor. Paşabahçe’nin zarif ve zamansız tasarımlarıyla şekillenen Patisserie ailesi tatlı anlarınıza eşlik etmeye devam ediyor.  

Paşabahçe ile keyifli anlarınızı ikiye katlayın 

Her dönem camda trendleri belirleyen Paşabahçe, 17 – 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında hayata geçirdiği Patisserie kampanyası ile tatlı severlerin keyifli anlarını daha özel kılmak için şık ve zamansız seçenekler sunuyor. 

Paşabahçe ile keyifli anlarınızı ikiye katlayın 

“Tatlı Anlarla Güzelleşir Hayat’’ diyen Paşabahçe, Patisserie ürünleri ile en güzel anları tatlı lezzetlerle taçlandırmayı sevenlerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Farklı tasarım ve boylarıyla dikkat çeken Patisserie ürünleriyle sunum keyfini başka bir boyuta taşınıyor. 

Paşabahçe ile keyifli anlarınızı ikiye katlayın 

Siz de doğum günü, beş çayı, yorgunluk kahvesi ya da keyifli sohbet anlarında küçük bir Paşabahçe Patisserie dokunuşuyla sofranızı görsel bir şölene dönüştürmek isterseniz size en yakın marketlerden, online ve offline satış noktalarından Paşabahçe Patisserie ürünlerine ulaşabilirsiniz.

 

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