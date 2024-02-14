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Parlak ve Doğal: Clinique Pink Honey Ruj Şimdi Boyner’de

Makyaj çantalarının en önemli aktörlerinden biri olan rujlar gündüz veya gece, günün her anında güzelliğin en pratik tamamlayıcılarının başında geliyor. Doğal bir görünüm veren ve kalıcılık sağlayan son dönemin ikonik ruju Clinique Pink Honey ise hafif dokusu ve nemlendiren formülüyle Boyner’de tutkunlarıyla buluşuyor.

Parlak ve Doğal: Clinique Pink Honey Ruj Şimdi Boyner’de

Sade bir makyaj stilinin olmazsa olmazlarından nude, pembe ve şeftali tonları, pudra formundaki bronzer’lar, likit formda fondötenler, allıklar ve transparan rujlar Boyner’in güzellik evreninde yüzlerce marka ile sunuluyor. 

Parlak ve Doğal: Clinique Pink Honey Ruj Şimdi Boyner’de

Neredeyse yokmuş gibi duran, hafif ıslak görünüme sahip bir ten makyajı için gereken tüm makyaj ürünleri arasında doğal ve duru güzelliği korumaya yardımcı olan Clinique Pink Honey ruj ise Boyner’de ön plana çıkıyor. Clinique’in en ikonik rujlarından biri olan Pink Honey, dudakların doğal renk tonuyla bütünleşiyor ve zengin formülü ile dudakların daha nemli ve pürüzsüz bir görünüm kazanmasına yardımcı oluyor. 

Kozmetik kategorisinde yüzlerce markanın seçkin ürünlerini benzersiz bir deneyim ve avantajlı fiyatlarla sunan Boyner, Clinique Pink Honey ruj ile makyajına doğallık katmak isteyenleri Boyner mağazalarına, boyner.com.tr’ye, Boyner uygulamasına ve Boyner Now’a bekliyor.

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