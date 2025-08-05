 Paris’te Saadet Işıl Aksoy rüzgarı  

Saadet Işıl Aksoy başrolünde oynadığı ‘Confidente’ (Sırdaş) filmi Fransa’da vizyona girdi. Filmin galası için Fransa’ya giden ünlü oyuncu, “Filmimizi bütün Paris’te görmek büyük gurur verdi” dedi.

Türk Sineması’nın uluslararası önemli temsilcilerinden Saadet Işıl Aksoy’un başrolde oynadığı, Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Confidente’ (Sırdaş) filmi 80 kopya ile Fransa’da vizyona girdi. Türkiye, Fransa ve Lüksemburg ortak yapımı olarak hayata geçen film, 1990’lı yıllarda 900’lü hatlarda çalışan bir kadının değişen hayatını anlatıyor.



Vizyon çalışmaları için Fransa’ya giden Saadet Işıl Aksoy, film ekibiyle birlikte Avrupa’nın en önemli sinemalarından UGC Les Halles’da gerçekleşen gala gecesine katıldı.

Seyircili gösterimde izleyenlerden de büyük alkış alan Saadet Işıl Aksoy, “Tüm Paris filmimizin afişleriyle donatılmış, büyük bir gurur ve heyecan” dedi.



‘Confidente’de genç bir adamın Saadet Işıl Aksoy’un canlandırdığı Arzu karakterini arayarak enkazda kaldığını söylemesi ve yardım istemesiyle başlayan olaylar konu alınıyor. Görüntü yönetmenliğini Eric Devin’in yaptığı filmde Erkan Kolçak Köstendil, Muhammet Uzuner, Nilgün Türksever, İlber Uygar Kaboğlu, Osman Alkaş ve Elit Andaç Çam gibi başarılı oyuncular rol alıyor.

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