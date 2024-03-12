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Paris Fashion Week'te Pınar Bent rüzgarı 

Uluslararası moda dünyasında ülkemizi başarıyla temsil eden Türk Modacı Pınar Bent, bu kez de Paris Moda Haftası'ndaki defilesi ile adından söz ettirdi.

Paris Fashion Week'te Pınar Bent rüzgarı 

Türkiye’de gerçekleştirdiği birbirinden güzel defilelerden sonra yurtdışına açılan modacı Pınar Bent, Beyrut FW, Dubai FW ve Atina Fashion Week kapsamında gerçekleştirdiği defilelerden sonra bu defa da Paris Fashion Week’te ülkemizi temsil etti.  

Paris Fashion Week'te Pınar Bent rüzgarı 

25 parçadan oluşan gelinlik koleksiyonu için Paris’e giden Pınar Bent, The Westin Paris - Vendome’da muhteşem bir defile ile moda severlerle buluştu. 

 Paris Fashion Week'te Pınar Bent rüzgarı 

"HEYECAN VE ONUR VERİCİYDİ" 

Defile sonrası açıklamada bulunan ünlü modacı; "Paris Moda Haftası benim için inanılmaz heyecanlı ve güzel geçti. Paris için özel olarak hazırladığım 25 kreasyonu sergiledim. Çok beğenildi. Paris'te açtığım mağazam için de çok olumlu oldu. Heyecan verici ve onur verici oldu benim için" dedi.

Paris Fashion Week'te Pınar Bent rüzgarı 

 

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