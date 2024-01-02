Pantene’in yepyeni serisi ile yüzde 100’e kadar daha güçlü, sonsuza uzayan saçlar

Pantene; Pro-V içeriğini Niacinamide ve E vitamini ile zenginleştirdiği yeni serisi Infinite Lenghts ile güçlü ve korunmuş saçları ulaşılabilir kılıyor. Yeni Pantene Pro-V Infinite Lengths Şampuan, Pantene Pro-V Infinite Lengths Saç Kremi, Pantene Pro-V Infinite Lengths Strength Durulanmayan Saç Serumu ve Günlük Güçlendirici Saç Spreyi ile %100’e Kadar Daha Güçlü*, Sonsuza Uzayan** saçlar!

Infinite Lengths Şampuan ve Saç Kremi ile Uzun ve Yıpranmış Saçları Güçlendirin!

Pantene Pro-V Infinite Lengths Şampuan, zenginleştirilmiş içeriği ile yıpranmış saçları kökten uca besler ve onarır. Niacinamide ve E Vitamini ile zenginleştirilmiş yeni formülü ile hayalinizdeki güçlü ve korunmuş saçlara kavuşmanıza yardımcı olur. Infinite Lenghts Şampuan, yıpranma belirtilerini anında tersine çevirecek ve uzun saçlarınıza yumuşaklıkla birlikte sağlıklı bir parlaklık kazandıracak.

Pantene Pro-V Infinite Lengths Saç Kremi, saçınızı besleyerek kırık saç uçlarının oluşmasına engel olur. Yıpranmış saç uçlarınızı güçlendirecek ve anında sağlıklı bir görünüme kavuşturacak Infinite Lenghts Saç Kremi ile saç uçlarındaki yıpranma belirtilerini tersine çevirmek mümkün.

Infinite Lengths Strength Durulanmayan Saç Serumu ile Anında Daha Güçlü Saçlar!

İçeriğinde bulunan niacinamide ve E vitamini ile saçlarınızı eski sağlığına kavuşmasına yardım edecek olan Infinite Lengths Strength Durulanmayan Saç Serumu, sık sık ısı ile saç şekillendirenlerin yardımcısı olacak. Islak veya kuru saça uygulanabilen saç serumu yenilenmiş formülü ile ilk kullanımdan itibaren kuru ve yıpranmış saçlarınızı güçlendirecek. Serumun uygulandığı anda dağılıp emilen yapısı saçlarınızı nemlendirecek ve kırık saç uçlarınızı onarmaya yardımcı olacak.

Infinite Lengths Durulanmayan Günlük Güçlendirici Saç Spreyi ile Güçlü ve Korunmuş Saçlar!

Pantene Pro-V Infinite Lengths Durulanmayan Günlük Güçlendirici Saç Spreyi, kuru ve yıpranmış saçlarınızı anında güçlendirecek ve çevresel etkenlere karşı koruma sağlayacak. Biyotin içeren ve niacinamide ile zenginleştirilen formülü, yıpranmış uzun saçları ağırlaştırmadan güçlendirecek. 8 kata kadar daha güçlü saçlara kavuşmanıza yardım edecek Günlük Güçlendirici Saç Spreyi yıpranmalara karşı korurken aynı zamanda çatlamış uçları, renk solmasını ve kabarmayı önlemeye yardımcı olur. Nemli veya kuru saça uygulayabileceğiniz saç spreyi, saçınızın hak ettiği parlaklığa kavuşturacak.

* Şekillendirmeden kaynaklanan yıpranmaya karşı güç; Pantene Aqualight şampuana kıyasla, şampuan ve krem ürünleri birlikte kullanıldığında.

**Kremsiz şampuana kıyasla

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