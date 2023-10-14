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Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin Türkiye'deki tedavisi tamamlandı.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Tanyeli, Acıbadem Hastanesinde Dr. Bilgi Baca’nın uyguladığı tedaviyi tamamladı. Tanyeli ameliyatı için Küba’ya karar verdi.
Önümüzdeki hafta tedavisine devam etmek için Küba’ya gidecek olan Tanyeli’yi Yıldız Tilbe, Haluk Şentürk, Ebru Gündeş, Ayşe Yıldız başta olmak üzere dostları hiç yanlız bırakmıyor.

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