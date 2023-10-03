  Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli Paris Fashion Week’te podyuma çıktı! Tanyeli gözyaşlarına hakim olamadı

Pankreas kanseriyle mücadele eden dans sanatçısı Tanyeli, Yağmur Özer’in Milano defilesinden sonra Paris Fashion Week’teki defilesinde kanser farkındalığı için podyuma çıktı.



Tanyeli; "Zor bir süreçten geçiyorum. Önce canım annemi ve sonrasında 54 yaşımdaki abimi kanserden kaybettim. Tüm gücümü toplayarak canım annem, canım abim ve tüm kanser hastaları için podyuma çıktım. Paris’ten tüm dünyaya seslenmek istedim. Bu hastalıktan daha fazla insan ölmesin, benim gibi bu hastalıkla savaşan tüm şifa bekleyen insanlara moral olması için yürüdüm. Tüm çabam iyileşmek yaptıklarımla iyileştirmek çünkü moral en büyük tedavi diyebilirim. Tedavi sürecim tamamlandığında iyileştiğimde ilk işim kanser hastalarına yardım için bir dernek kuracağım" dedi.



İYİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM

Tanyeli, "İyi olmaya çalışıyorum. Hem abim için hem bütün kanserli kardeşlerim için gerek Paris medyası gerekse dünya medyasında dünyadaki kanser ilaçlarının trafiğinde daha adil olunmasını istiyorum. Bunun farkındalığını yaratmaya çalışıyorum. Sesimi çıkarabildiğim ve tüm kardeşlerimi temsil edebildiğim her yerdeyim. Allah nasip ettiği sağlığım el verdiği sürece. İnşallah. Bizler çok şanslıyız Türkiye'de. Biliyorsunuz yurt dışında yaşıyorum uzun yıllardır. Birçok ülkede yaşadım. Brezilya, Amerika gibi. Şimdi Avustralya'da yaşıyorum. Türkiye'de sağlık sistemimiz gerçekten çok iyi. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Emine Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere yüce devletimizden Allah razı olsun. Kanserle ilgili tedavi sürecinin çoğunu SSK karşılıyor biliyorsunuz. Bütün ailemi kanserden kaybettikten sonra herhalde misyonum diyorum öncü olmak. Bakalım. İnşallah misyonum tamamlayabilirim" dedi. Ağlayan ve konuşmakta zorlanan Tanyeli, "Konuşmasam olmaz mı? Abimi daha 2 gün önce kaybettim çok zor bir durum. Podyuma çıkıyorum yüzümün dağılmaması lazım. Güçlü durmak zorundayım. Çok özür dilerim. Ne olursun" ricasıyla röportajı yarım bıraktı.

POZ VERDİLER

Kendisi için Yağmur Özer tarafından hazırlanan Yeşil özel kostüm ile podyuma çıkan Tanyeli, kapüşonun çıkardığı an kazıttığı saçlarıyla podyumda onu gören Fransızlar büyük tezahürat ve alkış yaptı. Defilenin kapanışında duygu dolu onlar yaşanırken Tanyeli ve Yağmur Özer, kapanış selamlamasını birlikte yaptılar ve dünya basınına poz verdiler.

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