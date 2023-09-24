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Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli Milano Fashion Week’te yürüdü

Daha önce Paris, New York, Milano'da düzenlenen dünyanın en önemli moda haftalarında ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden ünlü Türk Designer Yağmur Özer, kendisinin uluslararası 6. Moda haftası olan Milano Fashion Week’te görkemli bir defileye imza attı.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli Milano Fashion Week’te yürüdü

Ünlü designer Yağmur Özer Milano Fashion Week defilesinde Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, sıfıra vurdurduğu saçlarıyla tüm kanser hastalarına moral olmak kansere dikkat çekmek için için göğüslerini gere gere Milano'nun Barozzi Sarayı'nda yürüdü.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli Milano Fashion Week’te yürüdü
Kendisi için Yağmur Özer tarafından hazırlanan kırmızı özel kostüm ile podyuma çıkan Tanyeli, kapüşonun çıkardığı an kazıttığı saçlarıyla podyumda onu gören İtalyanlar büyük tezahürat ve alkış yaptı. Defilenin kapanışında duygu dolu onlar yaşanırken Tanyeli ve Yağmur Özer, kapanış selamlamasını birlikte yaptılar ve dünya basınına poz verdiler.

 Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli Milano Fashion Week’te yürüdü

Tanyeli İtalyan medyasına Lady Diana, Maradona, Madonna,Prenses Margaret, Morgan Freeman gibi dünyaca ünlü isimlere dans eden Türkiye’nin Dünyaca ünlü dans sanatçısı olarak lanse edildi.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli Milano Fashion Week’te yürüdü

Yaklaşık 30 parçadan oluşan özel koleksiyonu İtalya’da görücüye çıkaran Yağmur Özer moda eleştirmenlerinden tam not aldı. Defilenin tek erkek modeli ise Yağmur Özer tarafından keşfedilen Türk oyuncu ve model Atakan Keskin oldu. Milano Fashion week’te görünen Keskin’e Italya ajanslardan modellik teklifi geldi.

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli Milano Fashion Week’te yürüdü

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