Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'den çarpıcı açıklamalar!

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, Milano Fashion Week'te podyuma çıkmıştı.



Tanyeli, ilaç fiyatlarına ve kanser mücadele edenlere Instagram'dan seslendi.

Tanyeli, "Günaydın dünyam kandilimiz mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Dünyada tüm kanser hastalarına ve tüm hastalıkla sınananlara Allah’ım şifa versin. İtalya'da 2 güne çok şey sığdırdık, New York basını ile röportaj yaptık. İtalyan basını ile röportaj yaptık. E hassas konu gelişen tıp dünyasında çok şükür çok gelişti, tüm devletler bizimde yüce devletimiz gibi kanser ilaçlarını karşılıyor. Ancak yeni çıkan yurt dışından gelen immunity therapy ilaçlarının bazıları inanılmaz pahalı ,bazılarının adeti 6000 Euro'yu geçiyor. Tedavinin yanıt süreci, bilinmezliği de ekstra cabası... Bu da bir çoğunun elini kolunu bağlıyor. Reçetelerdeki bir iğne 11 bin TL... Bunun gibi bir sürü stres malesef, bunlara dikkat çekmek, kırmadan incitmeden bir çaresi için neler mümkün? Hepimizin yaşam hakkı var, ailemiz sevdiklerimiz doyamadıklarımız var.



Sözlerine devam eden Tanyeli, "Evet kelimiz güzel, ruhumuz güzel Allah sevgili kulu olduğumuzdan hiç şüpheniz olmasın. Neden ben demeyin, sakın isyan etmeyin! Geleni iyi ağırla içindeki tüm mesajlar uyanman için. Bölme, çarpma, ayırma kışkırtma, dışlama. İnsanların inancına diline dinine edebine karışma. Sadece hayata karış, yaşıyorsun halen nefes alıyorsun şanslısın, teslim etmeden önce nefesini hakka girmeden, çal çene zihninin ve susmayan her şeyi bildiğini sanan çenenin seni nerelere sürüklediğini idrak et. Kabul etmek gelen davetsiz misafirden çok daha güçlü yapıyor bizi buna inanın. Hastalık piskolojisi ve duygusu ile kendinizi bırakırsanız mücadele de zayıf kalırsınız. Başta kabullenmek misafirin mesajını algılamak önemli ve kaç nefesimiz var bunu yüce yaradan bilir, nefes aldığımız sürece kalkıp bütüne ve bizlere hayırlı olan şeyler için yola koyulmak gerekir. Bazı günler küçücük bir şey çok büyük şifa getirir. Allah kainatı yaratmış içinde bildiğimiz bilmediğimiz inançlar rengarenk insanlar sevgiyle kabul et" diye yazdı.

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